Госдума продлила во II чтении особое регулирование алкогольной отрасли в Крыму до 2023 г.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, продлевающий до 1 января 2023 года действие норм, устанавливающих особенности регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" и членом Совета Федерации от Республики Крым Ольгой Ковитиди.

Как подчеркнул ранее депутат Константин Бахарев, на сегодняшний день винодельческие предприятия Крыма и Севастополя в основном уже привели свою деятельность в соответствие с нормами федерального законодательства. В частности, винодельческие предприятия завершили сертификацию основного оборудования для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, внедрены программные средства, обеспечивающие маркировку алкогольной продукции федеральными спецмарками. При этом, по его словам, у ряда предприятий Крыма и Севастополя технологическое оборудование имеет большой моральный износ и требует больших вложений в ремонт и модернизацию, также продолжается работу по кадастровому учету земельных участков, занятыми помещениям и виноградниками, и завершить эту работу к концу года не удастся.

Законопроект даст возможность предприятиям отрасли в плановом режиме завершить приведение своей деятельности к требованиям федерального законодательства.

Документом также предлагается дать возможность реализовывать производимую в Крыму винодельческую продукцию на вокзалах и аэропортах, поскольку из-за санкций на международные пассажирские перевозки на полуострове отсутствуют магазины беспошлинной торговли.

Поправками ко второму чтению законопроекта предусматривается, что требование оснащать основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции начнет действовать уже с 1 января 2021 года (в редакции первого чтения эта дата была обозначена как 1 января 2023 года).

Виноматериалы, произведенные из винограда, выращенного на территории Крыма и Севастополя (урожаев до 2015 года), подлежат однократной инвентаризации, проводимой их владельцами с участием представителей федерального органа по контролю за производством и оборотом алкогольной продукции, с указанием объема таких виноматериалов в ЕГАИС.