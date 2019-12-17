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Экспорт сельхозпродукции Подмосковья вырос на 13% в 2019 году

75% экспорта подмосковных товаров приходится на страны СНГ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка $930 млн составил экспорт сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Московской области в 2019 году. Этот показатель больше результатов прошлого года на 13%, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Мы перешагнули намеченную планку агроэкспорта в этом году - планировали экспортировать на $895,6 млн, а по прогнозируемым итогам мы отправили на экспорт сельхозпродукцию на $930 млн. Этот результат превышает прошлогодние показатели на 13%" - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина.

Как уточнили в пресс-службе, в прошлом году экспорт сельскохозяйственной продукции составил более $820 млн. Отмечается, что в основном область экспортирует мороженое, сыры, кондитерские и мясные изделия, а также белки и животные жиры.

"Прирост достигнут за счет продвижения и позиционирования сельхозпродукции нашего региона, увеличения внешних рынков сбыта и поставок продуктов глубокой переработки", - добавил Разин.

По его словам, в настоящее время порядка 75% экспорта подмосковных товаров приходится на страны СНГ.

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