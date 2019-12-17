{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума утвердила во II чтении порядок исполнения обжалуемых антимонопольных предписаний

Законопроект устанавливает, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания антимонопольного органа к производству арбитражного суда его исполнение не приостанавливается

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий порядок исполнения предписаний антимонопольного органа, выданных органам госвласти и местного самоуправления, в случае обжалования этих предписаний в арбитражном суде. Документ подготовлен Федеральной антимонопольной службой РФ и внесен правительством.

В настоящее время законом "О защите конкуренции" предусмотрено, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу. Вместе с тем приостановление действия предписания антимонопольного органа, выданного органу госвласти или органу местного самоуправления, создает предпосылки к невозможности оперативного устранения выявленных нарушений и, как следствие, созданию неблагоприятных конкурентных условий на соответствующем товарном рынке, говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроект устанавливает, что в случае принятия заявления об обжаловании предписания антимонопольного органа к производству арбитражного суда его исполнение не приостанавливается (если иное не предусмотрено судебным актом).

За 2018 г. антимонопольным органом выдано 568 предписаний в отношении органов госвласти и органов местного самоуправления, из них 212 предписаний оспорены в суде (4 предписания признаны судом недействительными), отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.

Ко второму чтению поправок к законопроекту не поступало.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Реконструкцию дороги, соединяющей Удмуртию и Кировскую область, завершат в 2020 году
Общая сумма реконструкции составит порядка 770 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС