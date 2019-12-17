Новосибирский производитель лекарств первым внедрил 100-процентную маркировку продукции

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Новосибирская "Производственная фармацевтическая компания Обновление" ("ПФК Обновление"), которая является крупным производителем лекарственных средств, первой в стране перешла на маркировку 100 процентов своей продукции, сообщил журналистам во вторник исполнительный директор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки и прослеживания товаров Дмитрий Алхазов.

"Новосибирский производитель лекарств компания "ПФК Обновление" первой перешла на 100-процентный выпуск всей продукции с маркировкой на упаковке. Мы знаем, что многие компании в той или иной мере внедрили у себя эти технологии, десятки компаний выпустили определенное количество коммерческих партий в промаркированном виде. Здесь ключевым аспектом является то, что крупный производитель на 100% перешел на маркированную продукцию", - сказал Алхазов.

Он добавил, что с помощью цифрового кода становится возможно отследить движение лекарств от производителя до конечного потребителя и убедиться в легальности каждой упаковки препаратов.

Гендиректор "ПФК Обновление" Владлен Калустов уточнил, что компания всю материально-техническую базу, необходимую для внедрения маркировки, создала самостоятельно в Новосибирске.

"В нашем случае мы действительно всю материально-техническую базу создали здесь самостоятельно за счет нашего <...> станкостроительного цеха, который своими руками <...> создал "железо" и силами, умами нашей IT-службы мы написали <...> сам программный продукт, который <...> с этим "железом" сошелся", - отметил Калустов.

Он также сообщил, что в следующем году компания приступит к производству мазей. По его словам, "ПФК Обновление" планирует запустить летом на своей площадке в рабочем поселке Сузун Новосибирской области производство мазей мощностью около 3 млн упаковок в месяц. Кроме того, по словам гендиректора, несколько недель назад в Сузуне состоялся запуск полномасштабного производства, на котором будут выпускаться настойки, в том числе валерианы, пустырника, эвкалипта и эхинацеи.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 г. обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. Первого января 2020 года планировалось сделать обязательной маркировку лекарств. В минувший четверг Госдума на пленарном заседании приняла закон, который переносит с 1 января на 1 июля 2020 года срок вступления в силу положений законодательства об обязательной маркировке лекарственных средств. В частности, откладывается на полгода срок имплементации норм, обязывающих фармпроизводителей "осуществлять обязательную маркировку лекарств". Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

О компании

"ПФК Обновление" основано в Новосибирске в 1997 году. Объем выпуска продукции составляет более 170 млн. упаковок готовых лекарственных средств разных форм выпуска в год. У компании работает две производственные площадки в Новосибирской области - в Новосибирске и в рабочем поселке Сузун. Основными выпускаемыми лекарственными формами являются таблетированные препараты, инъекционные растворы и растворители, глазные и назальные капли, растворы для наружного применения, растворы для приема внутри и ингаляций.