Госдума одобрила во II чтении ужесточение контроля над производством медицинского спирта

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. Документ инициирован группой членов Совета Федерации.

Законопроектом запрещается организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта.

Также запрещается производство медицинского спирта с использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта. Производство медицинского спирта разрешается только путем разбавления этилового спирта. Сейчас его производство возможно либо путем разбавления этилового спирта, либо путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании.

Передача этилового спирта для производства медицинского спирта будет возможна только с помощью коммуникаций, оснащенных автоматическими средствами измерений (счетчиками). Этими счетчиками должны быть оснащено технологическое оборудование для приемки сырья, которое используется для производства медицинского спирта. Счетчики также должны быть установлены на оборудовании для приемки медицинского спирта, используемого для изготовления спиртосодержащих и других лекарственных препаратов, а также медицинских изделий.

Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.

Введение соответствующих запретов и ограничений обусловлено необходимостью усиления контроля над оборотом и использованием этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств, считают авторы законопроекта. Как пояснял ранее депутат Геннадий Онищенко, медицина потребляет сегодня 4 млн декалитров безакцизного медицинского спирта, 2 млн из них идут на медицинские манипуляции, а 2 млн идут на "так называемую" фармацевтическую промышленность, и эти 2 млн находятся в руках "полулегальной мафии, которая использует гораздо больше безакцизного медицинского спирта, и производит продукцию, которую потребляют, в том числе и дети, поскольку она по низкой цене идет".