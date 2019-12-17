Центры продвижения туризма города Санья открылись в Индонезии и Малайзии

САНЬЯ /Китай/, 17 декабря. /ТАСС/. Власти южного китайского города Санья (провинция Хайнань) открыли центры продвижения его туристического потенциала в Индонезии и Малайзии. Об этом сообщает газета " Хайнань жибао " со ссылкой на Управление по делам туризма и культуры города.

Делегация представителей туриндустрии Санья с 9 по 13 декабря провела презентации туристических возможностей города в индонезийских городах Джакарта и Сурабая, а также в малайзийской столице Куала-Лумпуре. На состоявшихся встречах стороны выразили заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества и привлечении большего числа туристов из Индонезии и Малайзии в курортный город Санья, известный своими живописными пляжами и развитой туристической инфраструктурой.

В Малайзии, пишет газета, рядом туристических компаний было подписано соглашение о создании в Санья совместного туристического агентства.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.