В Ингушетии построят завод и торгово-логистический центр

МАГАС, 17 декабря. /ТАСС/. Завод по переработке молока и торгово-логистический центр с общим объемом инвестиций почти в 2,5 млрд рублей строят на территории города Карабулака в Ингушетии, сообщил во вторник на совещании о социально-экономическом развитии города полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников.

"В настоящее время на территории Карабулака реализуется крупный инвестпроект - строится завод по переработке молока ООО "ЮгАгроПром", стоимостью 1,2 млрд рублей. Завершается строительство торгово-логистического центра для хранения и реализации продуктов питания с объемом инвестиций в 1,2 млрд рублей. Карабулак является республиканским лидером по количеству промышленных предприятий - только за последние годы здесь введены в эксплуатацию несколько крупных предприятий, таких как завод по производству алюминиевых радиаторов, завод по производству полимерных труб, завод по производству сборно-монолитных конструкций", - сказал Матовников.

По его словам, открытие этих предприятий позволило создать в городе порядка 300 рабочих мест, а также более 500 рабочих мест создано благодаря предприятиям, которые созданы представителями малого бизнеса. Однако дефицит рабочих мест в Карабулаке сохраняется. "Вместе с тем в Карабулаке остро стоит вопрос необходимости кардинального снижения уровня безработицы, как и в целом в СКФО", - добавил полпред.

Матовников также отметил на совещании, что в Карабулаке возрос уровень прироста населения за последние годы.

"Основной целью социально-экономического развития города является создание условий для улучшения жизни людей, в решении данных задач были достигнуты определенные успехи, что подтверждает уровень прироста населения - за последние семь лет более чем на 10 тыс. человек. Показатели рождаемости за этот период стабильно превышают показатели смертности. И в целом Ингушетия является лидером в этом вопросе", - сказал полпред.

Карабулак является городом с 1995 года, в нем проживают более 40 тыс. человек.