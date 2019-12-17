Трутнев поручил за месяц подготовить проект создания ТОР в Мурманской области

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Территорию опережающего развития (ТОР) создадут в Мурманской области для проекта по строительству Центра крупнотоннажных морских сооружений, сообщил во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в регион. Он поручил Минвостокразвития совместно с властями области в течение месяца подготовить проект соответствующего постановления и внести его в правительство РФ.

"Только что мы осмотрели площадку строительства центра крупнотоннажных морских сооружений "Новатэка". Для Мурманской области это крупнейший проект, который существенно изменит структуру ее экономики. Безусловно, мы будем проект поддерживать. Для поддержки проекта будет создана территория опережающего развития. Прошу министерство совместно с регионом в месячный срок внести в правительство РФ проект соответствующего постановления", - сказал он.

По словам Трутнева, Центр крупнотоннажных морских сооружений не имеет аналогов в России и в мире. Объем инвестиций в проект составляет 120 млрд рублей. Планируется создать 15 тыс. рабочих мест.

Реализация проекта "Новатэка" по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений под Мурманском началась в 2015 году. Это будет линия по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и по ремонту и обслуживанию техники для арктических нефтегазоконденсатных месторождений.

В начале ноября замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков сообщал журналистам, что проект уже находится в "зрелой стадии". Запустить его планируется до конца 2020 года. По словам замминистра, компания сможет претендовать не только на региональные льготы, но и на федеральные преференции, что сможет стимулировать дополнительные инвестиции, в том числе в социальную инфраструктуру.