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Минфин РФ 18 декабря проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 18 декабря аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 г.

Кроме того, Минфин предложит ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 г.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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