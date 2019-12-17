Размер промсубсидий автопрому с 2020 года будет рассчитываться по видам авто

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Промышленные субсидии для автопроизводителей с 1 января 2020 года будут дифференцированы в зависимости от уровня локализации производства в РФ и типа автомобилей, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Будет дифференциация промышленных субсидий в соответствие с уровнем локализации. Это означает, что будет выставлено требование начиная с 1 января 2020 г, привязанное к баллам технологических операций, как мы изначально предполагали. Затем компании должны поступательно, принимая решение о увеличении уровня (локализации - прим. ТАСС), повышать уровень баллов, либо они будут получать меньше субсидий", - пояснил он.

По словам министра, баллы за локализации будут рассчитываться для каждого сегмента: легковые автомобили, LCV, автобусы и грузовики.

Мантуров добавил, что министерство считает преждевременным делать прогнозы о состоянии авторынка РФ в следующем году. "Можно говорить по результатам первого квартала, когда мы поймем, как во-первых будут чувствовать и вести себя иностранные бренды в части импорта, в части локализации производства, как вообще будет обстоять дело с потребительским спросом, что является ключевым на сегодняшний день. И от этого будут зависеть в том числе и меры государственной поддержки в части спроса. Будут они в том виде, как мы сейчас заложили, или будем корректировать", - сказал он.

О промышленных субсидиях

Промышленные субсидии для автопроизводителей, де-факто компенсирующие утилизационный сбор, будут дифференцированы в зависимости от уровня локализации производства в РФ. Соответствующее решение правительства озвучил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с представителями автоконцернов, сообщил журналистам его официальный представитель Илья Джус.

Во вторник стало известно, что правительство приняло принципиальное решение о дифференциации промсубсидий в зависимости от уровня локализации в РФ. По его словам, предусмотрен переходный период для компаний, подписавших специнвестконтракт.

В начале ноября источник ТАСС сообщал, что Минпромторг предлагал автопроизводителям отказаться от дифференциации промсубсидий на утилизационный сбор. Такую инициативу поддержали не все компании. Изначально на рассмотрение автопроизводителей была вынесена концепция компенсации утильсбора, сформированная правительством, согласно которой предполагалась компенсация 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора. Остальные 40% - дифференцированные и зависят от объема локализации.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.