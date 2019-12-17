Верховный суд поддержал ограничение применения ст. 210 УК РФ к предпринимателям

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России поддержал идею ограничения применения статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества) к предпринимателям. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов в ходе заседания Клуба имени Д. Н. Замятнина (министр юстиции времен судебной реформы 1864 года), посвященного теме "Бизнес и судебная власть: стратегия и потенциал развития доверия".

"Наша позиция заключается в том, что в самой статье 210 можно попытаться сформулировать норму о нераспространении ее действия на руководителей и сотрудников организации, которая осуществляет обычную экономическую или иную деятельность, не имеющую отношения к профессиональной преступной деятельности", - отметил Давыдов.

"При отсутствии доказанности умысла совершения преступления в составе преступного сообщества организационно-правовая и организационно-штатная структура экономического субъекта сама по себе, в принципе, не может учитываться как квалифицирующий признак преступления по ст. 210", - добавил он.

По его словам, такой законопроект разрабатывается в администрации президента. "Мы дали на этот законопроект положительный отзыв, - заметил зампредседателя Верховного суда России. - Перспективы его принятия очень хорошие. В ближайшее время, я думаю, закон будет принят. Но пока идет его разработка".

Кроме того, в Верховном суде считают, что "было бы продуктивным внести изменения и в процессуальное законодательство" - дополнить запрет заключать под стражу за преступления в сфере предпринимательской деятельности и в тех случаях, когда инкриминируется дополнительно и статья 210. Тогда, по его словам, "смысла не будет у тех, кто ведет следствие, возбуждать уголовное по статье 210". "Возможно, мы сами подготовимся такую инициативу", - добавил Давыдов.

Аресты предпринимателей

Вместе с тем, Давыдов считает "радикальным" предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о том, чтобы вписать в статью 210 УК РФ примечание о том, что она не может применяться за все виды мошенничеств (статьи 159 - 159.6 УК РФ) и за все преступления, предусмотренные главой 22 УК РФ ("Преступления в сфере экономической деятельности").

"Это привлекательное предложение, но вряд ли оно будет поддержано всеми заинтересованными лицами - министерствами и ведомствами. Потому что практика показывает, что, к сожалению, иногда могут иметь место случаи, когда юридическое лицо могло быть использовано (для прикрытия преступной деятельности - прим. ТАСС). И в практике судов есть такие дела", - отметил Давыдов.

Зампредседателя Верховного суда привел также статистику арестов предпринимателей. По его словам, в 2018 году суды заключили под стражу 137 лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью. "А 76 ходатайств о заключении под стражу были судами отклонены. Это составляет 36% (от рассмотренные судами ходатайств об аресте предпринимателей)", - отметил Давыдов. В целом доля отклоненных судами ходатайств о заключении под страду по всем видам уголовных дел составляет 10%. В 2017 году суды рассмотрели уголовные дела в отношении 1700 лиц, обвиняемых в преступлениях в сфере предпринимательства.

"Это на 700 человек меньше, чем в 2016 году", - сказал Давыдов. Каждый пятый - более 400 подсудимых предпринимателей - был освобожден судами от наказания и только 189 (15%) были приговорены к лишению свободы. "Если брать в целом по всем категориям уголовных дел (за год суды в России рассматривают уголовные дела отношении 1 млн человек), которые рассматриваются судами, то наказания в виде лишения свободы составляют 28%", - сообщил он.