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"Сафмар" опровергла интерес к покупке Красноярской ГРЭС-2

Ранее о планах группы приобрести расположенную в Зеленогорске электростанцию сообщила газета "Коммерсантъ"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Группа "Сафмар" не интересуется покупкой Красноярской ГРЭС-2 у "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ). Об этом сообщили ТАСС в группе "Сафмар".

"Группа "Сафмар" опровергает информацию об интересе к Красноярской ГРЭС-2", - сказали в компании.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что группа "Сафмар" Михаила Гуцериева являлась одним из претендентов на покупку Красноярской ГРЭС-2 у ОГК-2 (входит в ГЭХ). Но ОГК-2 договорилась об условиях продажи угольной станции мощностью 1,26 ГВт с СУЭК. По данным газеты, стоимость сделки составит 10 млрд рублей и закроют ее до конца года.

Красноярская ГРЭС-2 - единственный актив ГЭХ в Сибири. На нее приходится до 2,14% в выработке электроэнергии в ОЭС Сибири и 2,43% - по мощности.

Станция расположена в Зеленогорске в 167 км на восток от Красноярска. Основным топливом является бурый уголь Ирша-бородинского и Переясловского разреза Канско-Ачинского угольного бассейна. Газета "Коммерсантъ" отмечает, что входящий в "Сафмар" "Русский уголь" закрывает до 30% потребностей Красноярской ГРЭС-2 в угле с Переяславского угольного разреза, но при смене собственника станции "Русский уголь" может лишиться контрактов.

Теги
РоссияКрасноярский край
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