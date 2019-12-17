Минпромторг предложил субсидировать производящие и покупающие льняную продукцию компании

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает субсидировать производство отечественной пряжи из смеси льна и хлопка, а также возмещать текстильным предприятиям часть затрат на такую пряжу, сообщил ТАСС через пресс-службу замглавы министерства Виктор Евтухов.

Вопрос о положении отрасли был поднят на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в прошлом году. Тогда глава государства пообещал разобраться в ситуации вокруг ликвидации последнего НИИ, разрабатывающего технологии переработки льна. В Минпромторге заявляли, что прорабатывают стратегию развития отрасли и новые меры ее господдержки.

"В настоящее время в правительстве РФ находится на рассмотрении подготовленный Минпромторгом совместно с Минсельхозом проект комплексной программы поддержки производства изделий из льна", - сказал Евтухов.

Он отметил, что проектом, наряду с действующими мерами поддержки предприятий льняного комплекса, "предусмотрены и предложения по государственной поддержке и стимулированию перехода российской текстильной промышленности на отечественное льняное сырье". "Мы считаем, что это поспособствует снижению зависимости от импортного хлопкового сырья", - указал замглавы министерства.

В число предложений Минпромторга, по его словам, вошли субсидирование производства смесовой ткани российского производства из котонизированного льна и хлопкового волокна для дальнейшей переработки на текстильных предприятиях в РФ и субсидирование затрат до 15% на ее приобретение такими предприятиями до уровня цен на хлопок. "Это позволит снизить зависимость от импортного сырья без удорожания конечной стоимости выпускаемой продукции", - отметил замминистра.

Также Минпромторг предложил оказывать финансовую помощь производителям смесовых тканей для производства готовой продукции в России. "Реализация всех трех видов субсидирования позволит снизить затраты швейных предприятий по приобретению льносодержащей ткани, а также осуществить частичное импортозамещение без удорожания конечной стоимости выпускаемой продукции", - считает замминистра.

Он также напомнил, что благодаря государственным субсидиям покупатели сельскохозяйственной техники могут приобрести ее со скидкой 15-20%. Предприятия льняной отрасли могут воспользоваться и другими уже действующими мерами - от льгот по экспортным кредитам до поддержки для снижения стоимости транспортировки продукции.