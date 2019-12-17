Срок вступления указаний ЦБ в силу могут увеличить до 6-12 месяцев

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Срок вступления нормативных актов ЦБ в силу после может быть увеличен с 10 дней до 6-12 месяцев. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в рамках годовой итоговой встречи участников рынка по вопросам реализации мер по развитию финансового рынка (KPI регулятора).

"Мы серьезно поработаем над философией стандартного введения акта в действие. Мы исходим из того, что должен быть достаточно большой период между утверждением или публикацией акта в "Вестнике Банка России" и вступлением его в силу - от шести месяцев до одного года, такие должны быть стандартные сроки", - сказал он.

В настоящее время нормативные акты ЦБ вступают в силу по истечении 10 дней после официального опубликования.

Швецов добавил, что ЦБ также планирует публиковать краткие аннотации к обновлениям в нормативных актах.

"Теперь у нас есть определенные изменения и мы их в ближайшее время анонсируем по поводу раскрытия информации о нашей нормотворческой деятельности. Как вы помните <...>, мы начали публиковать примерный план Банка России по нормотворчеству. Эта работа продолжится и мы, кроме названий нормативных актов, надеюсь, сможем выпустить краткие аннотации относительно того, что в этих актах мы собираемся поменять".