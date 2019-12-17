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Проекты с участием "Роснано" победили в двух номинациях премии РБК

Речь идет о производстве графеновых нанотрубок и облачном сервисе распознавания лиц

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Два проекта из инвестиционного портфеля "Роснано" - производство графеновых нанотрубок и облачный сервис распознавания лиц - получили премию РБК, одну из наиболее авторитетных наград российского бизнес-сообщества. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе управляющей компании "Роснано".

Президент портфельной компании "Роснано" OCSiAl Юрий Коропачинский стал победителем в номинации "Визионер". Его номинировали за создание производства уникального аддитива - графеновых нанотрубок.

Компания OCSiAl в 2019 году получила оценку в $1 млрд и вошла в официальные списки "компаний-единорогов" (показавших взрывной рост и привлекших не менее $1 млрд инвестиций) по версии CBInsights и Crunchbase. Предприятие стремительно наращивает производство, достигшее в 2019 году 65 тонн в год, и планирует запустить в 2022 году первую очередь крупнейшей в мире установки по синтезу графеновых нанотрубок в Люксембурге.

OCSiAl контролирует 90% мирового рынка, среди его клиентов - глобальные автопроизводители, лидеры рынка электроники и крупные химические концерны, выручка компании ежегодно удваивается и, по мнению экспертов в области нанотехнологий, спрос на графеновые нанотрубки в ближайшем будущем ожидает стремительный рост за счет применения в массовых продуктах.

Гендиректор сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon Андрей Юдников выбран победителем в номинации "Стартапер". В октябре 2018 года проект привлек $8 млн от венчурного фонда Rusnano Sistema SICAR, созданного совместно АФК "Система", "Роснано", и Индустриального фонда Skolkovo Ventures, созданного с участием Российской венчурной компании (РВК).

Решение Ivideon для удаленного контроля и повышения эффективности бизнеса привлекло 4,1 млн пользователей в более чем 100 странах. В 2019 году под руководством Юдникова компания запустила первый в России сервис распознавания лиц в облаке Ivideon Faces. С инновационным продуктом компания рассчитывает занять около 50% внутреннего облачного рынка видеонаблюдения для бизнеса. Продукт ориентирован на ритейл, HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и открытые пространства. Сервис не требует установки локального сложного и дорогостоящего оборудования, облачная технология открывает доступ к аналитике с любого устройства по всему миру при наличии доступа в интернет.

О премии

На премию РБК было номинировано 96 человек в шести категориях: "Менеджер", "Предприниматель", "Стартапер", "Инвестор", "Визионер", "Менеджер в социальной сфере".

Номинантов предлагали экспертные советы и аудитория РБК из числа тех, кто добился в 2019 году самых ярких и показательных результатов в бизнесе и управлении. Из сформированного лонг-листа эксперты выбрали самых оригинальных, заметных и вдохновляющих героев российского бизнеса.

Качество голосования и соответствие процесса отбора номинантов обеспечивал независимый наблюдатель премии - EY.

О "Роснано"

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории РФ. 100% акций АО "Роснано" находится в собственности государства. Благодаря инвестициям "Роснано" открыто 105 заводов и R&D центров в 37 регионах России.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 года общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс.

Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в результате реорганизации госкорпорации.

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