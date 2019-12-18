Минэнерго представит варианты энергоподключения Баимского ГОК до 25 декабря

МУРМАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ должно представить варианты энергетического подключения Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений "Баимка" на Чукотке до 25 декабря. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов по итогам заседания президиума госкомиссии по развитию Арктики, которое прошло в Мурманске.

В октябре вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минэнерго и "Русгидро" проработать механизмы по энергетическому подключению Баимской рудной зоны, которые позволят развивать ее максимально эффективно при минимальных бюджетных вложениях.

"Наши коллеги из министерства энергетики и профильного института, который имеет такие компетенции, должны к 25 декабря разработать варианты", - ответил Козлов на вопрос о вариантах энергоподключения Баимского ГОК.

На Восточном экономическом форуме в 2018 году Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, правительство Чукотского автономного округа, компания "КАЗ Минералс" (KAZ Minerals PLS) и ООО "ГДК "Баимская" подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны".

Как ожидают власти региона, запуск Баимского золотомедного месторождения, одного из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди и золота, удвоит валовый региональный продукт Чукотки - с 79,6 млрд рублей в 2019 году до 162,9 млрд рублей в 2020 году. По данным Минвостокразвития, строительство Баимского ГОК позволит привлечь в регион 360 млрд рублей новых инвестиций, а также создать там более 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Ресурсы Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на "Песчанку" с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ГДК "Баимская". Ресурсы "Песчанки" по JORC - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Баимский ГОК должен выпускать 148 тыс. тонн меди и 276,5 тыс. унций золота в год, при этом в первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота.