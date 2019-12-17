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Колебания курса рубля

Индекс Мосбиржи переписал исторический максимум

Он вырос до 3019,95 пункта

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи вновь переписал исторический максимум, достигнув в течение торгового дня 3019,95 пункта. По итогам торгового дня индекс вырос на 0,24% - до 3013,29 пункта, в то же время индекс РТС увеличился на 0,23%, до 1520,6 пункта.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:04 мск снизился на 0,04%, до 62,423 рубля, курс евро по отношению к прошлому дню не изменился и составил 69,61 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,86% - до $65,9 за баррель.

Российский рынок акций вновь переписал исторический максимум во вторник, отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Покупатели проявляли активность на фоне растущих цен на нефть и подъема на американских биржах, вызванного "торговым" позитивом и снижением вероятности жесткого Brexit", - пояснил эксперт.

В авангарде на отечественном рынке сегодня были представители компании энергетического и потребительского секторов, кроме того, ослабление рубля улучшило позиции бумаг экспортеров, добавил он.

Бахтин добавил, что рынок акций РФ сохраняет шансы на достижение уровней 3020-3025 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако снижение ликвидности на рынке на фоне приближения рождественского периода, а также планируемое обсуждение законопроекта по расширению санкций против России в Сенате США могут создать некоторые трудности для роста.

Из зарубежных статданных завтра важно обратить внимание на блок данных по экономике Германии, в том числе индекс делового климата IFO за декабрь и на статистику по инфляции в еврозоне. Кроме того, рынки получат оценку EIA недельных изменений запасов сырой нефти в США. В России также будет опубликована важная статистика - ноябрьские данные по объему розничных продаж (г/г) и уровню безработицы. Также станет известна оценка месячного ВВП РФ (г/г), отметил эксперт.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на среду - 2985-3025 пунктов, по курсу рубля - в пределах значений 62,5-63,5 рубля за $1.

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РоссияКолебания курса рубля
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