Матвиенко попросила МЭР поддержать цветоводство, в том числе снижением НДС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила министра экономического развития России Максима Орешкина поддержать отечественное цветоводство, в том числе снижением НДС, отметив преимущество российских роз перед голландскими. С такой просьбой спикер выступила во вторник во время "открытого диалога" в Совете Федерации с Орешкиным.

Она напомнила, что с 1 января этого года ввели НДС для цветоводов в размере 20%. "У нас всего 17% рынка - наша отечественная продукция цветоводства, в том числе розы. Голландские розы, они на самом деле не голландские, они продаются в Марокко, довозятся до Голландии, поливаются всякой ерундой, продаются на рынке, через день головки падают. Наши розы пахнут и стоят долго. Это серьезная отрасль, развивается, не губите ее на корню, они сейчас уже практически загибаются, честно", - сказала Матвиенко, обращаясь к Орешкину.

Спикер подняла тему отечественного цветоводства в связи с обсуждением вопроса об освобождении реального малого бизнеса от налогов. По словам Матвиенко, все страны в кризисные моменты это делали.

По словам Орешкина, в данный момент многие малые предприятия в России де-факто освобождены решениями региональных властей от налоговых платежей.

"Проверьте, это не так", - сказала в ответ спикер.

Как пояснил Орешкин, в России базовая ставка упрощенной системы налогообложения составляет 6%, но регионы имеют право вводить льготы до 1%. Во многих регионах такая льгота введена, добавил министр.