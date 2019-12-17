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Бюджет Перми на 2020 год принят с дефицитом в 1,3 млрд рублей

Средства направят на строительство социальных объектов, переселение людей из аварийного жилья и благоустройство

ПЕРМЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Пермской городской думы во вторник приняли во втором окончательном чтении бюджет Перми на 2020 год с дефицитом в 1,3 млрд рублей, расходы составят более 39 млрд рублей, а бюджетные инвестиции увеличатся в два раза. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

"В Перми утвержден бюджет на 2020-2022 годы. Доходы бюджета города в 2020 году составят 37,8 млрд рублей, а расходы - 39,1 млрд рублей. В ближайшие три года в городе продолжится реализация нацпроектов, строительство социальных объектов, ремонт дорог, расселение аварийного жилья. Инвестиционная составляющая увеличена в 2 раза: с 4,8 млрд рублей в 2019 году до 9,2 млрд рублей в 2020 году", - отмечается в сообщении.

Доходы бюджета города в 2021 году достигнут показателя в 41 млрд рублей, а еще через год 40,4 млрд рублей. Расходы запланированы в объеме 41,5 млрд рублей и 41,1 млрд рублей соответственно. Средства направят на строительство пяти детских садов, новых корпусов девяти школ, строительство двух бассейнов, лыжероллерной трассы, строительство и реконструкцию автомобильных дорог, реконструкцию Дворца молодежи, а также на переселение граждан из аварийного жилья, на благоустройство скверов, парков и центральных улиц Перми, обновление подвижного состава общественного транспорта и трамвайные пути.

Также в ближайшие два года из городского бюджета планируется направить 50 млн рублей на предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка, предусмотрена и индексация на 4% действующих мер социальной поддержки, увеличение заработной платы "указных" категорий работников учреждений, фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. Например, на повышение зарплаты работникам культуры и образования выделят почти 35 млн рублей.

"Таких объемов расходной и доходной части бюджета, как в 2020-2022 годах, еще не было. Это связано с участием города в национальных проектах, благодаря софинансированию из краевого бюджета. В первую очередь, эти денежные средства будут направлены на строительство, ремонт и развитие социальной инфраструктуры - детские сады, школы, спортивные учреждения, благоустройство улично-дорожной сети. Выходим на новые объемы расселения аварийного жилья. Расселению подлежит более 40 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В следующей трехлетке все усилия городской администрации будут направлены на это", - приводятся в сообщении слова главы Перми Дмитрия Самойлова.

Объем налоговых и неналоговых доходов составит в 2020 году 20,9 млрд рублей, в 2021 году - 23,4 млрд рублей, в 2022 году - 24,3 млрд рублей. Финансовая поддержка из краевого и федерального бюджета увеличена с 11,6 млрд рублей в текущем году до 16,9 млрд рублей в 2020 году.

Бюджет 2019 года

Доходы городского бюджета на 2019 год запланированы в объеме 27,6 млрд рублей, расходы бюджета - 28 млрд рублей. В бюджете заложен небольшой, безопасный уровень дефицита - в объеме около 400 млн рублей. Он обусловлен увеличением расходов капитального характера

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположен на берегу реки Камы. В 2023 году Пермь отметит 300-летие со дня основания, указ о праздновании подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

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РоссияПермский край
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