Урожай зерновых в Калмыкии превысил показатели за 25 лет

ЭЛИСТА, 17 декабря. /ТАСС/. Аграрии Калмыкии собрали в этом году самый большой урожай за четверть века, сообщил во вторник в своем аккаунте Instagram глава республики Бату Хасиков.

"С хорошими показателями завершают год наши аграрии. Собран самый большой урожай за последние 25 лет - свыше 658 тыс. тонн зерна и риса. Практически исполнена госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, семь подпрограмм которой затрагивают все сферы отрасли, начиная от мелиоративных работ и заканчивая благоустройством сельских территорий", - написал он.

Глава республики отметил, что собранный рекордный урожай стал не столько результатом благоприятных погодных условий, сколько итогом труда работников отрасли, всей работы, которая ведется сегодня по развитию агропромышленного комплекса региона. Успехи аграриев Калмыкии отметили на недавней рабочей встрече в Москве министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"Важный момент - все средства, вкладываемые в развитие отрасли, должны использоваться строго по назначению. Никаких коррупционных проявлений в этом ведомстве, как, впрочем, и в других, я не потерплю", - добавил Хасиков.

Как ранее сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Калмыкии Санал Адьяев, по итогам 2018 года в республике собрали 461,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность пшеницы в этом году составила 23 ц/га против 22,9 ц/га в прошлом. Доля продовольственного зерна озимой пшеницы - 78%, что на 17% больше прошлогоднего результата. Производимое в Калмыкии зерно частично реализуется соседним регионам (Астраханской области, Дагестану, Чеченской Республике), а также поставляется в порты Новороссийск и Оля (Астраханская область).

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. В 2019 году из федерального и республиканского бюджетов на господдержку АПК выделено более 1 млрд рублей.