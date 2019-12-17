{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Reuters: Трамп планирует посетить следующий экономический форум в Давосе

В этом году президент США отметил поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса

ТАСС, 17 декабря. Президент США Дональд Трамп планирует посетить следующий Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с расписанием американского лидера.

В 2020 году форум пройдет с 21 по 24 января.

В этом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.

Теги
СШАТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Около 100 млн рублей направят в Подмосковье на поддержку соцпредпринимателей в 2020 году
В 2019 году субсидии от правительства получили 96 подмосковных компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС