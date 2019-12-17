Reuters: Трамп планирует посетить следующий экономический форум в Давосе

ТАСС, 17 декабря. Президент США Дональд Трамп планирует посетить следующий Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с расписанием американского лидера.

В 2020 году форум пройдет с 21 по 24 января.

В этом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

Давосский форум - ежегодная встреча представителей мировой политической и деловой элиты. С 1980-х годов мероприятие имеет статус одного из главных международных событий года. Помимо политиков и бизнесменов, в дискуссиях участвуют представители общественных организаций, научных кругов, деятели культуры и руководители СМИ.