Американский бизнесмен Микаэль Исраелян стал основным владельцем телеканала RTVI

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен из США Микаэль Исраелян стал основным собственником русскоязычного телеканала RTVI. Об этом во вторник сообщается на сайте канала.

"Американский бизнесмен Микаэль Исраелян стал основным собственником международного русскоязычного телеканала RTVI. Он купил акции у Руслана Соколова, который был ключевым владельцем канала с 2012 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнесмен планирует развивать телеканал на Западном побережье США и привлекать новое поколение зрителей. Исраелян занимается бизнесом в сфере развлечений и недвижимости, возглавляет компанию Muse Lifestyle Group.

Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров подчеркнул, что независимая позиция телеканала останется неизменной.

"Редакционная политика RTVI не зависит от собственника. Это - главное условие нашей работы. Микаэль Иcраелян, как ранее Руслан Соколов, дал гарантии, что принципы, которым следует телеканал, останутся прежними: акционер не будет вмешиваться в редакционные процессы", - приводятся на сайте слова Пивоварова.

Телеканал RTVI был запущен в 1997 году. Он вещает в более чем 50 странах мира.