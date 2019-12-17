Глава "Нафтогаза": Украина завершит создание независимого оператора ГТС до 19 декабря

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Создание независимой от "Нафтогаза" компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) на Украине будет завершено до начала очередного раунда переговоров по транзиту газа, запланированного на 19 декабря. Об этом заявил глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Отделение ГТС Украины от "Нафтогаза" должно быть завершено через несколько дней", - написал он во вторник в Facebook, комментируя решение Секретариата Энергетического сообщества о согласовании сертификации компании "Оператор ГТС Украины".

Коболев также добавил, что сегодня были поданы "последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года". "На очередном раунде транзитных переговоров, который состоится послезавтра в Берлине, российская сторона уже не сможет подвергать сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг (отделение ГТС от "Нафтогаза" - прим. ТАСС) и перейти на европейские правила работы", - добавил Коболев.

13 декабря Еврокомиссия в ежегодном докладе об имплементации Соглашения об ассоциации и реформ на Украине указала, что разделение активов "Нафтогаза" (unbundling - подразумевает выделение из активов энергокомпании отдельного оператора ГТС в соответствии с нормами третьего энергопакета ЕС, которые Украина обязалась соблюдать - прим. ТАСС) должно быть завершено до конца 2019 года. Создание независимого оператора ГТС также является условием для подписания транзитного контракта с РФ.