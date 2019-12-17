В Поволжье до 2020 года заработают семь объектов солнечной и ветроэнергетики

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Семь объектов солнечной и ветровой генерации электроэнергии заработают в Приволжском федеральном округе (ПФО) до начала 2020 года, сообщили во вторник журналистам в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО по итогам совета округа.

"Приволжский федеральный округ - один из лидеров по использованию "зеленой электроэнергетики". Так, в Самаре в 2019 году была введена в эксплуатацию третья очередь Самарской СЭС-2, а в Оренбургской области начали функционировать три солнечных электростанции общей мощностью 65 МВ. Кроме того, до начала 2020 года начнут поставлять электроэнергию семь объектов ветровой и солнечной генерации в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях общей мощностью 115 МВт", - говорится в сообщении.

По словам полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, пятая часть мощностей электростанций России расположена в округе. В то же время только энергосистемы Саратовской и Пермской областей могут обеспечивать собственные потребности в электроэнергии, остальные регионы закрывают дефицит за счет перетоков из соседних энергосистем. Он отметил, что округ занимает долю почти в 22% от объема добычи нефти в стране - добыча нефти ведется в большинстве регионов. Также на округ приходится 35% от объемов нефтепереработки в РФ.

Участники совета обсудили вопросы подготовки жилищно-коммунальной и социальной сферы регионов к отопительному сезону. Комаров отметил, что сфера топливно-энергетического комплекса в округе работает стабильно и без серьезных сбоев.

"Теплоснабжение, наряду с электроэнергетикой, - наиболее чувствительные отрасли для населения. От надежности их работы напрямую зависит безопасность и здоровье людей, особенно в осенне-зимний период. Призываю все службы приложить максимум усилий для бесперебойной работы этих систем", - сказал он.