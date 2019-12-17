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"Автодор" подал иск почти на 5,4 млрд рублей к "дочке" Crocus Group

Исковое заявление поступило в суд 16 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Исковое заявление поступило в суд 16 декабря. Другие подробности дела не приводятся.

В пресс-службе "Автодора" не стали комментировать эту информацию.

АО "Крокус интернешнл" фигурирует в материалах уголовного дела бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха. По информации Следственного комитета РФ, Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО "Кольцевая магистраль" комиссии за банковскую гарантию на 3,9 млн рублей в АО "Газпромбанк". Кроме того, по данным следствия, он в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс АО "Крокус интернешнл" в сумме 2 млрд рублей. По данным СК, таким образом он необоснованно использовал средства бюджета и Фонда национального благосостояния, предназначенные для строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014-2018 годах, а также злоупотребил полномочиями при реализации долгосрочных инвестиционных соглашений с АО "Крокус интернешнл" на строительство пускового комплекса №1 и с ООО "Кольцевая магистраль" на строительство пускового комплекса №5 ЦКАД.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По данным ГК "Автодор", ее протяженность составит 339 км. Дорога пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107. Проект разделен на пять участков. Первый, третий и пятый участки ЦКАД, согласно обновленному графику, должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года.

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