{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Газовый конфликт России и Украины

СМИ: в случае провала переговоров по газу "Нафтогаз" надеется возобновить их в апреле

Долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики Украины, отметил глава компании Андрей Коболев

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду на то, что в случае провала переговоров по газу в формате Россия - ЕС - Украина в декабре диалог удастся возобновить весной 2020 года.

На эту тему

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле - мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - цитирует Коболева украинское издание "Зеркало недели".

По его словам, велика вероятность того, что договор о транзите газа через Украину не будет подписан до нового года. Коболев отметил, что долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики страны.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации о транзите газа в ЕС через украинскую территорию с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между российской и украинской компаниями.

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
Реклама на ТАСС
Слуцкий считает, что США "проталкивают" сжиженный газ в Европу в ущерб самим европейцам
ЕС пора "прозреть", отметил глава комитета Госдумы по международным делам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС