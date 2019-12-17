СМИ: в случае провала переговоров по газу "Нафтогаз" надеется возобновить их в апреле

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выразил надежду на то, что в случае провала переговоров по газу в формате Россия - ЕС - Украина в декабре диалог удастся возобновить весной 2020 года.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле - мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - цитирует Коболева украинское издание "Зеркало недели".

По его словам, велика вероятность того, что договор о транзите газа через Украину не будет подписан до нового года. Коболев отметил, что долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики страны.

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается 31 декабря. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации о транзите газа в ЕС через украинскую территорию с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между российской и украинской компаниями.

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

Очередной раунд трехсторонних консультаций по газу в формате Россия - ЕС - Украина на министерском уровне пройдет 19 декабря.