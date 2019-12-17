Губернатор Петербурга ожидает удвоения пассажиропотока Пулкова до 35 млн человек

ТАСС, 18 декабря. Пассажиропоток в аэропорту Пулково может через пять лет достичь 35 млн человек, сообщил в интервью ТАСС губернатор Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов: и против течения поплыву, если надо

"Рассчитываем через пять лет увеличить пассажиропоток до 35 млн человек", - сказал Беглов. Это будет означать увеличение количества пассажиров почти вдвое. Как отметил губернатор, "в 2018-м через Пулково прошло чуть более 18 млн пассажиров - пока это рекорд".

Беглов также напомнил, что в начале декабря решен вопрос по седьмой степени свободы для аэропорта Пулково. "Европейские лоукостеры с 2020 года смогут летать от нас в тридцать стран Старого Света. И не только туда", - сказал он.

Использование седьмой степени "свободы воздуха" в Пулкове (позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в петербургский аэропорт не из "домашнего" региона) введеут в аэропорту в тестовом режиме с 1 января 2020 года на пять лет.

Пулково - международный аэропорт Петербурга. В феврале его в четвертый раз признали самым комфортным аэропортом страны, ему была вручена национальная премия "Воздушные ворота России".