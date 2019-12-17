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США могут не принять участие в "Экспо-2020" из-за проблем с финансированием

Международная выставка пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Участие делегации США в выставке "Экспо-2020" в Дубае находится под вопросом из-за нерешенных проблем с финансированием, Госдепартамент ищет возможности урегулирования ситуации. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Морган Ортэгус.

"Неспособность комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса включить в закон об ассигнованиях двухпартийное предложение, которое бы позволило Госдепартаменту использовать средства для участия в "Экспо-2020" в Дубае, это упущенная возможность для США, - отметила Ортэгус. - Выставки "Экспо" являются одним из самых эффективных и важных дипломатических инструментов для ознакомления глобальной аудитории с американским видением свободы, инноваций и процветания, особенно в эру возобновления конкуренции великих держав".

"Отсутствие законодательной поддержки угрожает заявкам Миннеаполиса и Хьюстона на проведение "Экспо", что привлекло бы миллионы посетителей, миллиарды долларов дохода и [создало бы] десятки тысяч рабочих мест, - говорится в заявлении. - Госдепартамент изучает другие варианты, которые бы позволили США принять участие в "Экспо" в Дубае".

"Экспо" - крупнейшая международная выставка, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства. "Экспо-2020" пройдет в Дубае с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года.

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