Канада может ратифицировать новое североамериканское торговое соглашение позже США

ОТТАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Канада, скорее всего, ратифицирует новое трехстороннее североамериканское торговое соглашение позже Соединенных Штатов. Об этом во вторник в интервью телеканалу City News заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Из-за парламентского календаря мы можем стать последними, кто ратифицирует это соглашение, но мы попытаемся сделать это как можно быстрее", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках ратификации торгового соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA).

Парламент Канады ушел на каникулы в минувшие выходные и теперь вернется к работе только 27 января 2020 года. Ранее Трюдо выражал надежду на то, что депутаты смогут ратифицировать документ до конца 2019 года.

В сентябре 2018 года Канада, США и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, который придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. 29 мая Трюдо представил в парламенте страны законопроект о ратификации USMCA. 30 мая администрация президента США направила в Конгресс проект заявления о новом торговом договоре, что стало первым шагом, необходимым для ратификации этого соглашения.

В конце июня телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщал, что парламент страны ратифицирует новый североамериканский торговый договор только после того, как аналогичную процедуру проведет Конгресс США. На данный момент договор о свободной торговле ратифицировал только Конгресс Мексики.