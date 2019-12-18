Разница между полной стоимостью потребкредита и ставкой снизилась на 3,7 п.п. за три года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Разница между полной стоимостью потребительского кредита и банковской процентной ставкой снизилась с 6 п.п. в начале 2017 года и 2,5 п.п. в начале 2018 года до 2,3 п.п. в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Показатель полной стоимости кредита (ПСК) используется банками для информирования потребителей о том, какая переплата может быть по кредиту с учетом всех возможных платежей помимо процентной ставки. К таким платежам могут относиться оплата выпуска и обслуживания пластиковой карты, открытие аккредитива в случае с ипотекой, платежи в пользу третьих лиц (страховых и оценочных компаний) и другие.

"Снижение разницы между ПСК и процентной ставкой в последнее время может объясняться сразу несколькими тенденциями на рынке: банки становятся более открытыми, информируя потребителей об условиях кредитования, что позволяет последним выбирать оптимальные для себя условия кредитования, а с другой стороны регулирующие государственные органы проводили активные кампании по информированию потребителей о всех возможных комиссиях кредиторов, что отчасти могло повысить финансовую грамотность и заемщики стали оформлять кредиты, например, без дополнительных страховок", - пояснил генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

По его словам, в потребительском кредитовании, как правило, разница между ПСК и ставкой объясняется тем, что заемщику предлагается застраховать свою финансовую ответственность по кредиту.

В ипотечном кредитовании разница между ПСК и процентной ставкой в третьем квартале этого года составила 1,5 п.п., в 2018 году она держалась в диапазоне от 1,3 п.п. до 1,6 п.п., в 2017 году - от 1 п.п. до 1,5 п.п. Данное различие в БКИ объяснили необходимостью оценки жилья, его стоимости и страхованием жизни и здоровья заемщика.