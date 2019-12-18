{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Разница между полной стоимостью потребкредита и ставкой снизилась на 3,7 п.п. за три года

В начале 2017 года она составляла 6 п.п., а к третьему кварталу 2019 года уменьшилась до 2,3 п.п.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Разница между полной стоимостью потребительского кредита и банковской процентной ставкой снизилась с 6 п.п. в начале 2017 года и 2,5 п.п. в начале 2018 года до 2,3 п.п. в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Показатель полной стоимости кредита (ПСК) используется банками для информирования потребителей о том, какая переплата может быть по кредиту с учетом всех возможных платежей помимо процентной ставки. К таким платежам могут относиться оплата выпуска и обслуживания пластиковой карты, открытие аккредитива в случае с ипотекой, платежи в пользу третьих лиц (страховых и оценочных компаний) и другие.

"Снижение разницы между ПСК и процентной ставкой в последнее время может объясняться сразу несколькими тенденциями на рынке: банки становятся более открытыми, информируя потребителей об условиях кредитования, что позволяет последним выбирать оптимальные для себя условия кредитования, а с другой стороны регулирующие государственные органы проводили активные кампании по информированию потребителей о всех возможных комиссиях кредиторов, что отчасти могло повысить финансовую грамотность и заемщики стали оформлять кредиты, например, без дополнительных страховок", - пояснил генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

По его словам, в потребительском кредитовании, как правило, разница между ПСК и ставкой объясняется тем, что заемщику предлагается застраховать свою финансовую ответственность по кредиту.

В ипотечном кредитовании разница между ПСК и процентной ставкой в третьем квартале этого года составила 1,5 п.п., в 2018 году она держалась в диапазоне от 1,3 п.п. до 1,6 п.п., в 2017 году - от 1 п.п. до 1,5 п.п. Данное различие в БКИ объяснили необходимостью оценки жилья, его стоимости и страхованием жизни и здоровья заемщика.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минэнерго представит варианты энергоподключения Баимского ГОК до 25 декабря
Власти Чукотки ожидают, что запуск Баимского золотомедного месторождения удвоит валовый региональный продукт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС