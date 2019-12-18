"Ъ": ФАС поддержала идею свободного доступа операторов связи к инфраструктуре в домах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила в поддержку предложения о предоставлении интернет-провайдерам безвозмездного доступа к инфраструктуре жилых домов. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию отзыва ФАС.

Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу в декабре 2018 года. Проект предполагает обеспечить операторам связи беспрепятственный доступ к инфраструктуре многоквартирных домов для предоставления телекоммуникационных услуг.

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин пояснил изданию, что в настоящее время в ведомство еженедельно приходит около 25 жалоб граждан о невозможности выбора оператора связи в многоквартирном доме. Более того, отмечаются злоупотребления управляющих компаний относительно предоставления доступа к домовому имуществу для услуг связи, а также завышенной стоимости и плохом качестве интернета. Голомолзин добавил, что решение поддержать законопроект связано с тем, что в рамках существующего законодательства указанные проблемы решить невозможно.

По информации издания, комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ не поддержал проект закона, предложив альтернативные поправки к Жилищному кодексу. Так, управляющие компании будут взимать с операторов связи дополнительную плату за электроэнергию для оборудования связи. При этом в Госдуме выразили готовность внести поправки в законопроект, если они нацелены на предоставление жильцам возможности использования разных интернет-провайдеров.