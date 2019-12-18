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Госдума продлила особое регулирование алкогольной отрасли в Крыму до 2023 года

Закон даст возможность предприятиям отрасли завершить приведение своей деятельности к требованиям федерального законодательства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении до 1 января 2023 года действие норм, устанавливающих особенности регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" и членом Совета Федерации от Республики Крым Ольгой Ковитиди.

Как подчеркнул ранее депутат Константин Бахарев, на сегодняшний день винодельческие предприятия Крыма и Севастополя в основном уже привели свою деятельность в соответствие с нормами федерального законодательства. В частности, винодельческие предприятия завершили сертификацию основного оборудования для производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, внедрены программные средства, обеспечивающие маркировку алкогольной продукции федеральными спецмарками.

При этом, по его словам, у ряда предприятий Крыма и Севастополя технологическое оборудование имеет большой моральный износ и требует больших вложений в ремонт и модернизацию. Также продолжается работа по кадастровому учету земельных участков, занятыми помещениям и виноградниками, и завершить эту работу к концу года не удастся.

Принятый закон даст возможность предприятиям отрасли в плановом режиме завершить приведение своей деятельности к требованиям федерального законодательства. Кроме того, документ позволяет реализовывать производимую в Крыму винодельческую продукцию на вокзалах и аэропортах, поскольку из-за санкций на международные пассажирские перевозки на полуострове отсутствуют магазины беспошлинной торговли.

Принятыми во втором чтении документа поправками предусмотрено, что требование оснащать основное технологическое оборудование для производства вина с защищенным географическим указанием, вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина и виноматериалов, произведенных из собственного винограда, автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции начнет действовать уже с 1 января 2021 года (в редакции первого чтения эта дата была обозначена как 1 января 2023 года).

Виноматериалы, произведенные из винограда, выращенного на территории Крыма и Севастополя (урожаев до 2015 года), подлежат однократной инвентаризации, проводимой их владельцами с участием представителей федерального органа по контролю за производством и оборотом алкогольной продукции, с указанием объема таких виноматериалов в ЕГАИС.

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