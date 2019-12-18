Госдума приняла закон о продлении особого регулирования тарифов на газ в Крыму

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий до 1 июля 2021 года срок действия особенностей применения законодательства РФ о государственном регулировании тарифов в сфере газоснабжения на территориях Крыма и Севастополя. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в федеральный конституционный закон о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.

В 2017 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в рамках полномочий по тарифному регулированию на период действия особенностей применения законодательства в Крыму разработала план изменения оптовых и розничных цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя, предусматривающий их поэтапное доведение к 1 июля 2021 года до уровня цен Северо-Кавказского федерального округа.

Реализация плана позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей Крыма и Севастополя, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа, отмечается в пояснительной записке.

В соответствии с планом очередная индексация оптовых цен на газ для потребителей Крыма и Севастополя должна была состояться 1 января 2020 года.

В заключении комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ отмечается, что продление действия особенностей применения законодательства РФ о госрегулировании тарифов необходимо "для недопущения резкого роста тарифов на газ в Крыму и Севастополе".

Как подчеркнул ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, сейчас тарифы на газ в Крыму для населения в среднем на 15% ниже тарифов для ближайших регионов, в частности, Краснодарского края.