Госдума приняла закон, регулирующий ликвидационный неттинг в банкротстве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на совершенствование механизма ликвидационного неттинга, который является инструментом финансового рынка, позволяющим сокращать кредитные риски сторон по финансовым договорам. Документ был инициирован правительством.

Ликвидационный неттинг - это специальный механизм подсчета окончательной суммы долга по совокупности финансовых сделок в рамках одного договора. Он позволяет сокращать кредитные риски сторон по финансовым договорам и способствует развитию финансового рынка.

Принятые нормы, в частности, устраняют неоднозначное толкование допустимости ликвидационного неттинга в рамках процедур банкротства. Кроме того, обеспечивается единообразное регулирование этого механизма в нормативно-правовых актах. Изменения вносятся в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О банках и банковской деятельности".

Изменения коснутся защиты ликвидационного неттинга при оспаривании действительности одного или нескольких финансовых договоров, заключенных в рамках генерального соглашения (единого договора) или правил клиринга, исключения возможности необоснованного оспаривания ликвидационного неттинга, а также финансовых договоров, заключенных в целях обеспечения исполнения обязательств из производных финансовых инструментов, как сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одним кредиторам перед другими кредиторами.

Документ также закрепляет возможность использовать механизм ликвидационного неттинга в отношении нескольких нетто-обязательств, выявленных из различных генеральных соглашений (единых договоров) или правил клиринга.

Принятие закона позволит сократить юридические риски для участников финансового рынка, что в итоге сократит их издержки и положительно отразится на привлекательности российского финансового рынка в целом, отмечается в пояснительной записке.