Сбербанк создаст комплексную информационную систему российской адвокатуры

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сбербанк займется разработкой комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России.

"По результатам обсуждения кандидатур, претендующих на разработку КИС АР, было принято решение о сотрудничестве с ПАО "Сбербанк". На сегодняшний день Сбербанк - это один из лидеров в развитии и внедрении цифровых технологий в России, который имеет специализированные структуры, непосредственно осуществляющие разработку информационных продуктов", - сообщили в ФПА.

В качестве претендентов рассматривались около 10 организаций. Комиссия оценивала предложения претендентов по ряду ключевых показателей, включая финансовые условия, технологические возможности компании, предполагаемую архитектуру системы и особенности программного обеспечения.

"Прежде всего это решение опирается на репутацию Сбербанка как надежного партнера. Длительность проекта цифровизации - не год и не два, - цитирует пресс-служба советника президента ФПА по информационным технологиям Сергея Гаврилова. - Конечно, повлияло еще то, что ПАО "Сбербанк" известен как драйвер IT-индустрии в России". Информационная система должна стать частью экосистемы цифровой экономики страны путем интеграции с информационными системами органов юстиции, судов, правоохранительных и иных государственных органов, отметили в ФПА.