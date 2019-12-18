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Цифровая трансформация 2030

"Россети" ввели в эксплуатацию две цифровые подстанции в Тюменской области

Осуществлять управление подстанциями можно будет без присутствия персонала. Благодаря установленному программному обеспечению диспетчер в режиме реального времени сможет получать информацию о работе объекта и отслеживать состояние сети

ТАСС, 18 декабря. Компания "Россети Тюмень " (входит в группу "Россети") ввела в работу две цифровые подстанции "Причал" и " Молодежная" в Тюменской области. Общие инвестиции в развитие электросетевого комплекса Тюмени достигли в 2019 году около 3,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении группы.

Строительство новых энергообъектов связано с необходимостью обеспечения растущей потребности областного центра и Тюменского района в электрической мощности. Инвестиционные проекты реализованы в соответствии со схемой и программой развития электроэнергетики региона.

Подстанция "Причал" мощностью 80 МВА - объект закрытого типа, один из ключевых в схеме инфраструктурного развития Тюмени. Подстанция позволяет перераспределить нагрузку смежных центров питания и в дальнейшем подключить новые жилые комплексы, микрорайоны и промышленных потребителей. Подстанция "Молодежная" мощностью 50 МВА частично выполнена в закрытом исполнении и предназначена для электроснабжения части областной столицы и прилегающих территорий. Ввод в эксплуатацию позволит повысить надежность электроснабжения существующих потребителей, кроме того, в перспективе от подстанции будут запитаны новые микрорайоны.

Современные цифровые технологии и оборудование позволяют осуществлять управление подстанциями без присутствия персонала. Появилась возможность онлайн-мониторинга электрооборудования. Благодаря установленному программному обеспечению диспетчер в режиме реального времени сможет получать информацию о работе объекта и отслеживать состояние сети: уровень напряжения, нагрузку по каждому фидеру и в целом по линии электропередачи, и другие показатели.

Торжественную церемонию пуска провели губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству компании "Россети" Леонид Неганов и генеральный директор компании "Россети Тюмень" Алексей Солдатенко.

"Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы "Россети" на пути реализации концепции "Цифровая трансформация 2030". Наши потребители - как промышленные, так и бытовые - в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств", - сказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

Подстанция "Причал" создает перспективы развития и строительства почти 10 млн кв. м жилья, а подстанция "Молодежная", помимо перспективного многоэтажного строительства, обеспечит электроэнергией более 4 тыс. земельных участков для нужд многодетных семей, уточняет компания.

Цифровая трансформация

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

О компаниях

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций.

Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. "Россети Тюмень" ("Тюменьэнерго") - дочернее общество "Россетей". Территория обслуживания составляет около 1,5 млн кв. км и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек.

Теги
РоссияЦифровая трансформация 2030
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