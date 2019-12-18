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Госдума приняла закон об отмене банковских комиссий за перечисление курортного сбора

Документ разработали для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, в соответствии с которым при перечислении операторами курортного сбора денежных средств, поступивших от уплаты курортного сбора в бюджет субъекта РФ, комиссионное вознаграждение кредитными организациями не взимается. Документ инициирован правительством РФ.

При реализации закона о проведении эксперимента по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае регионами - участниками эксперимента обозначена проблема, связанная с возможностью увеличения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи со взиманием кредитными организациями комиссионного вознаграждения при перечислении курортного сбора в бюджет субъекта РФ. Документ разработан для снижения финансовой нагрузки на операторов курортного сбора в связи с перечислением платы за пользование курортной инфраструктурой в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент, говорится в пояснительной записке.

В июле 2017 года в РФ принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. Введение туристского сбора предполагается, в том числе при посещении культурных, рекреационных, исторических объектов.

Как пояснил ранее замглавы Минкавказа Олег Хацаев, на сегодняшний день общая сумма средств, собранная в ходе эксперимента по введению курортного сбора, составила 921,4 млн рублей.

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