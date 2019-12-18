Штраф для агрегаторов такси может составить до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы внесла в среду в нижнюю палату поправки о штрафах за нарушения агрегаторами такси правил работы. Эти штрафы смогут достигать 500 тыс. рублей. Текст опубликован в думской электронной базе.

Данные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) сопровождают внесенный в пятницу проект базового закона о госрегулировании таксомоторной деятельности.

Согласно тексту, нарушение службой заказа такси установленного федеральным законом порядка обработки информации о заказе легкового такси повлечет за собой штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Передача заказа такси тем, кто не имеет права на осуществление таких перевозок, повлечет за собой штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей для граждан, от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц. При этом если в течение года агрегатор вновь допустил такое правонарушение, повторный штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно.

Если агрегатор не разместил требуемые по закону данные на своем сайте, то размер санкции за это составит для граждан от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Кроме того, КоАП дополняется еще одной статьей об осуществлении деятельности службой заказа без подачи требуемого по закону извещения или неполном или некорректном его составлении. Административный штраф для индивидуальных предпринимателей составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.