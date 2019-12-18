Полпред в СКФО призвал регионы развивать в горных районах сельские кооперации

ГРОЗНЫЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Сельские кооперации являются приоритетным и перспективным направлением развития горных районов регионов Северного Кавказа, сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников на совещании в Итум-Калинском районе Чечни.

"Самое главное направление в сельском хозяйстве в горных территориях - это кооперации. То есть, это возможность дать людям работать на месте их проживания. За счет либо субсидий, либо постройки центров переработки небольших, которые будут принимать местную продукцию. Нам здесь не нужны, и мы не построим большие предприятия, но вот такого рода деятельность, она уже ведется в плодоовощной отрасли, у нас активно развивается во всех практически республиках", - отметил полпред.

По словам Матовникова, разработанная отдельная программа развития горных районов Чечни будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона.

"Необходимо сохранить активную жизнь на таких территориях, предотвратить отток населения, а для этого создавать благоприятные социально-экономические условия для тех, кто здесь проживает, и обеспечить туристический поток как из страны, так и из-за рубежа. На сегодняшний день эта задача частично выполняется", - добавил он.

Полпред в СКФО прибыл в республику с рабочим визитом в среду. Он посетил ряд объектов системы здравоохранения и образования в селах Ушкалой и Гухой Итум-Калинского района, а также провел совещание с участием главы Чечни Рамзана Кадырова, руководителей администраций горных районов и членов правительства.