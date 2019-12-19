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ЦБ рассчитывает на участие розничных инвесторов в первичных размещениях

Это может послужить драйвером для выхода российских компаний на рынок, отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Банк России рассчитывает на рост интереса и на участие розничных инвесторов в первичных размещениях (IPO) российских компаний. Однако опрошенные ТАСС эксперты полагают, что, несмотря на уже созданную для этого инфраструктуру и отсутствие ограничений, есть ряд причин, которые сегодня не позволяют этой тенденции развиваться.

В последние годы на рынке IPO (первичное размещение акций - прим. ТАСС) в России предложения первичных размещений отечественных компаний практически отсутствуют.

"В этом году можно привести лишь один пример первичного размещения акций российской компании - это IPO Headhunter, но оно состоялось на американской NASDAQ. То есть по сути у нас на текущий момент отсутствуют предложения первичных размещений. <...> также в фокусе было лишь несколько историй с SPO", - отметил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Тем не менее, 2019 год в этом вопросе стал позитивнее предыдущего - в 2018 году впервые за 25 лет не было ни одного размещения в России- ни IPO, ни SPO, ни блоков размещений.

По мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, драйвером для выхода российских компаний на рынок, помимо прочих факторов, может служить и рост интереса розничных инвесторов к первичным и вторичным размещениям.

"Если мы хотим, чтобы IPO в России снова были, то [нельзя] рассчитывать только на иностранных инвесторов. Поэтому приход "физиков" дает нам шанс на повышение спроса на IPO. Потому что с точки зрения законодательства ничего менять не надо, <...> технологическая процедура сформирована. Дальше - это желание владельца продать и покупателя - купить", - рассказал он в рамках годовой итоговой встречи участников рынка по вопросам реализации мер по развитию финансового рынка (KPI регулятора).

Швецов добавил, что развитие ИИС (Индивидуальных инвестиционных счетов) и доступ физических лиц на рынок капитала это тема следующего года, которая чрезвычайно важна для регулятора. Тем не менее, опрошенные ТАСС эксперты полагают, что, несмотря на то, что участвовать в первичных размещениях российские частные инвесторы могут - вся инфраструктура для этого создана - есть ряд причин, которые сегодня затрудняют развитие этой тенденции.

Сложности для розничного инвестора

Одна из главных сложностей, которая препятствует развитию тенденции активного участия розничных инвесторов в первичных размещениях компаний - "узкий" рынок первичных размещений (за исключением "народных IPO"), который на сегодняшний день ориентирован в первую очередь на крупные институциональные фонды.

"Сами компании, проводя IPO, изначально ориентируются не на спрос физлиц, а на институциональные деньги. Когда IPO не "народные", организаторы размещений таргетируют в основном крупные институциональные фонды", - рассказал Александр Бахтин.

"Для качественного функционирования этого рынка должна быть большая прослойка частных инвесторов с определенным опытом и достаточным объемом активов, готовых принимать риски IPO. Пока же в РФ доля ценных бумаг в активах физических лиц очень низка", - также отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Кроме того, "эмитенты не очень заинтересованы в том, чтобы значительная часть средств доставалась спекулятивным инвесторам, предпочитая размещаться в пользу фондов, которые гораздо чаще играют в долгую", добавил он.

Помимо прочего сказывается и молодость российского фондового рынка, отмечает Александр Бахтин. "Он многократно уступает в ликвидности рынку США, где инвесторы могут выбирать из сотен эмитентов, в том числе новых - только за минувший год там произошло более 150 IPO на сумму более $45 млрд", - подчеркнул он добавив, что не стоит забывать и о недостаточно высоком уровне финансовой грамотности россиян, в силу чего фокус основной массы инвесторов главным образом сосредоточен на консервативных инструментах, облигациях, а если говорить об акциях - на уже торгующихся "голубых фишках".

Неоднозначные итоги некоторых прошлых IPO также мешают развитию тенденции активного участия розничных инвесторов в первичных размещениях, подчеркивают эксперты. "Так, из российских компаний, которые провели первичное размещение акций в 2017 году, только у "Детского мира" бумаги на сегодняшний день стоят дороже цены размещения (97 руб./90 руб.), хотя в целом наш рынок с тех пор продемонстрировал рост почти на 50%", - пояснил Бахтин.

То, что цена, которая определяется по итогам IPO, не всегда совпадает со справедливой (обоснованной) стоимостью акций, и может резко измениться в ту или иную сторону, отметил Владимир Брагин.

Может ли интерес розничных инвесторов на рынке нивелировать уход иностранцев с рынка?

"Несмотря на бурный рост частных инвестиций физлиц на фондовом рынке за последние годы, он останется относительно неглубоким. Брокерские счета открыты примерно у 2% населения, что в десятки раз ниже показателя по США и в разы ниже показателей таких стран с развивающейся и не совсем рыночной экономикой, как КНР. На мой взгляд, даже при потенциальной заинтересованности физлиц в размещениях, спрос на активы просто не способен нивелировать уход иностранных инвесторов как минимум по этой причине", - отметил инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

Аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын также полагает, что интерес российских инвесторов к первичным и последующим размещениям не сможет полностью компенсировать уход иностранных инвесторов.

"В числе глобальных инвесторов есть фонды с очень длинным горизонтом инвестирования - в десять лет и более. Они могут быть малочувствительны к краткосрочным колебаниям курса акций, к отдельным новостям и промежуточным отчетам. В то же время российские частные инвесторы, в особенности - новые, - собираются заработать на размещении в течение полугода и даже квартала. Поэтому настроения таких инвесторов могут стать источниками волатильности. Компании не стремятся проводить размещения из-за удорожания этого способа привлечения средств, а отчасти и из-за прохладного отношения регулятора, который считает, что все условия созданы", - пояснил эксперт.

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