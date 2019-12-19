Ростуризм представил в Южной Корее роуд-шоу "Россия 2020. Евро в подарок"

СЕУЛ, 19 декабря. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) провело в четверг в южнокорейской столице роуд-шоу "Россия 2020. Евро в подарок", посвященное предстоящим матчам чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Санкт-Петербурге, а также основным туристическим направлениям в России, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Как отметил на мероприятии советник посольства РФ в Республике Корея Павел Лешаков, в последние годы между двумя странами активно развивается торговля, товарооборот растет двузначными цифрами. "Значительную лепту в это вносит туризм, чему содействует введенный в 2014 году между нашими странами безвизовый режим", - отметил он. Дипломат подчеркнул, что в 2018 году был зарегистрирован всплеск числа взаимных посещений: в Южной Корее побывали 300 тыс. россиян, а в РФ - 200 тыс. корейцев, и ожидается, что по итогам 2019 года эти цифры будут еще больше.

При этом наиболее популярным среди южнокорейских туристов стал Владивосток, число посещений которого ежегодно удваивается. Корейцы воспринимают его как ближайший к их стране европейский город, рассказал Лешаков.

Глава российской делегации, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов отметил, что главная задача роуд-шоу - "рассказать о туристических возможностях России, о тех местах, которые как хорошо известны, так и не очень, а также ближе познакомиться с южнокорейскими туристическими компаниями и СМИ, чтобы сделать сотрудничество более продуктивным".

Организаторы роуд-шоу представили гостям российские регионы и города, включая Москву и Санкт-Петербург, уделив внимание возможностям железнодорожного путешествия по Транссибирской магистрали и посещения находящихся на ней достопримечательностях. Были представлены единый календарь туристских событийных мероприятий России на 2020 год, нишевые виды туризма, популярные в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, такие как шопинг, гольф и экологические направления. Помимо презентаций в рамках роуд-шоу были организованы культурная программа с участием российских артистов балета, фотовыставка "Добро пожаловать в Россию". В качестве почетного посла в мероприятии приняла участие российская фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, которая рассказала гостям о том, чем туристы могут заняться в России в зимний период, когда турпоток сокращается.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа (Россия - Бельгия, Россия - Финляндия и Финляндия - Бельгия) и один из четвертьфиналов.