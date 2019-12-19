СМИ: объем экспорта из Гонконга в США на фоне торговой войны упал на 13,2%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта из Гонконга в США за первые 10 месяцев 2019 года сократился на 13,2% в годовом выражении, составив 258 млрд гонконгских долларов ($33 млрд). Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на данные Совета по развитию торговли Гонконга (TDC).

Эксперты отмечают, что дальнейшая ситуация не внушает особого оптимизма. "По-прежнему сохраняется неопределенность, несмотря на новости о том, что в ближайшее время может быть подписано торговое соглашение между США и Китаем. Но это только первая фаза сделки. Трения на этом не закончатся, ведь все мы знаем, что они больше связаны с политикой, чем с торговлей", - отметил директор исследовательского отдела TDC Николас Кван.

Торговая война между США и Китаем продолжает сказываться на ухудшении внешнеторговых показателей Гонконга. В октябре экспорт товаров из этого специального административного района КНР сократился на 9,2% в годовом исчислении - до $44,52 млрд.