Во Владивостоке завершили реконструкцию крупнейшей энергоподстанции города

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Энергетики Владивостока в четверг завершили реконструкцию подстанции 220 кВ "Волна", которая обеспечит электроэнергией строящийся жилой комплекс района "Снеговая Падь". В микрорайоне проживают более 50 тыс. человек, многие дома заселяют действующие и бывшие военнослужащие, сообщили ТАСС в пресс-службе Россети ФСК ЕЭС (ПАО "ФСК ЕЭС").

"В рамках комплексной реконструкции на подстанции установлено и поставлено под напряжение еще одно новое распределительное устройство (КРУН) 6 кВ, которое позволит снять ограничения на технологическое присоединение новых потребителей", - сказали в пресс-службе.

Подстанция "Волна" более чем на две трети покрывает потребности города в электроэнергии. Энергообъект "питает" крупные промышленные предприятия, среди них заводы "Изумруд", "Варяг", "Дальприбор", "Дальполиметалл", а также социальные объекты. Реконструкция была необходима для увеличения мощностей, в условиях постоянно растущего спроса на электроэнергию в городе. Новое оборудование подстанции позволит снять ограничение на присоединение новых потребителей.

Новых потребителей районов "Снеговая падь" и "Изумрудный" к подстанции "Волна" начнут подключать в январе-феврале 2020 года, после завершения комплексного опробования оборудования.

В последние годы во Владивостоке идет масштабное строительство жилых домов, которые необходимо подключать к энергосетям. Реконструкцию подстанции начали в сентябре 2019 года, потому что с оборудованием, которое было установлено ранее, невозможно было подключать к сетям новых потребителей, отметили в пресс-службе Россети ФСК ЕЭС.

В 2020 году на подстанции "Волна" планируется установить новейшие микропроцессорные системы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Это позволит управлять оборудованием подстанции дистанционно с рабочего места дежурного электромонтера.