AliExpress: снижение порога беспошлинного ввоза посылок вернет россиян на вещевые рынки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Покупатели из регионов России из-за снижения порога беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов могут отказаться от онлайн-покупок в пользу вещевых рынков. Об этом заявил гендиректор "AliExpress Россия" Дмитрий Сергеев в опубликованном в четверг интервью газете " Ведомости ".

"Многие товары в российских онлайн-магазинах, основных апологетах снижения беспошлинного порога, произведены в том же Китае, только разница с ценой на AliExpress в два-три раза. Значит, вряд ли дело в налогах. Наверное, мы говорим о марже этих онлайн-магазинов и о чисто коммерческом вопросе", - сказал он.

По его словам, российские покупатели со снижением порога беспошлинного ввоза посылок вряд ли обратятся к отечественным площадкам. "Они, скорее, вернутся на вещевые рынки, если мы говорим про регионы", - предупредил собеседник издания.

Он также предположил, что снижение порога может привести к тому, что на администрирование взимания пошлин потребуется больше денег, чем получит бюджет от такого решения.

Как отметил Сергеев, большинство покупателей AliExpress делают покупки на значительно меньшую сумму, чем €200 (такой порог будет установлен с 1 января 2020 года), а значит, снижение порога беспошлинного ввоза "не очень сильно затрагивает" компанию.

11 декабря стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза предложение снизить порог беспошлинного ввоза в Россию посылок до €100 с 1 июля 2020 года, до €50 - с 1 января 2021 года, до €20 - с 1 января 2022-го. Опрошенные ТАСС эксперты тогда заявили, что это решение коснется только трети рынка и не затронет крупных игроков. Вместе с тем в eBay выразили опасение, что снижение порога замедлит рост рынка электронной коммерции в России и приведет к развитию "серого" импорта.