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Дума Хабаровского края будет экономить 30 млн рублей ежегодно за счет оптимизации работы

Число депутатов в думе сократилось с 18 до 13

ХАБАРОВСК, 19 декабря. /ТАСС/. Законодательная дума Хабаровского края седьмого созыва будет экономить около 30 млн рублей за счет сокращения затрат на комитеты и содержание депутатов. Об этом в четверг сообщила председатель думы Ирина Зикунова на пресс-конференции по итогам работы в 2019 году.

"За этот короткий период мы сформировали новую структуру, перешли от состава комитетов числом семь к пяти. Это потребовало сбалансированности и отработки вопросов специализации комитетов. Одновременно дума решала задачи, связанные с сокращением затрат на содержание депутатов. Должности сокращены с 18 до 13. Цифра полученного эффекта в этом плане достигает 30 млн ежегодно", - сказала Зикунова.

В частности, были сокращены комитет по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике, а также комитет по законности правопорядку и общественной безопасности. Эти направления отошли другим комитетам.

Законодательная дума Хабаровского края седьмого созыва начала работать в начале октября 2019 года после сентябрьских выборов.

В Хабаровском крае работают над сокращением затрат на содержание органов власти. Глава региона Сергей Фургал в октябре сообщал, что за год в процессе реформирования органов исполнительной власти численность заместителей председателя правительства края была снижена более чем в два раза. В 2018-2019 году в регионе также отказались от неэффективных и ненужных госзакупок. Эти и другие меры позволили сэкономить порядка 1 млрд бюджетных средств.

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РоссияХабаровский крайДальний Восток
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