Конституционный суд разрешил возмещать НДС при покупке продукции у организации-банкрота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) признал не соответствующей Конституции норму Налогового кодекса, которая блокировала право на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) организациям, которые покупали продукцию у компаний, признанных банкротом. Об этом говорится в материалах КС по итогам провозглашения постановления.

"Покупатели продукции контрагентов-банкротов ставятся в неясные условия налогообложения. Покупатель фактически платит НДС не только при покупке необходимой ему продукции, но и при реализации своей. При этом он не может ни истребовать НДС как необоснованно выставленный у продавца, ни вернуть его из бюджета. Складывается и противоречивая правоприменительная практика, поэтому подпункт 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ не соответствует Конституции РФ", - говорится в материалах суда.

Согласно постановлению, в КС обратились представители мясокомбината "Подлесный" из Курской области. Предприятие купило свиней у компании "Фатежский", которая была признана банкротом. В счетах был выделен НДС, который "Подлесный" затем заявил к вычету в декларации и ее подал в Федеральную налоговую службу. Покупателя обязали уплатить НДС, пени и штраф.

Мясопереработчик обратился в суд общей юрисдикции, который признал, что в соответствии с указанной нормой Налогового кодекса предприятие не могло претендовать на налоговый вычет, так как имущество компании-банкрота при реализации не подлежит обложению НДС. После этого "Подлесный" обратился в КС с просьбой разобраться, почему может возникнуть ситуация, когда НДС должен заплатить покупатель и продавец продукции только потому, что поставщик являлся банкротом на этапе исполнения договора.

КС постановил, что покупатели продукции у фирм-банкротов ставятся в неясные условия, так как они вынуждены платить НДС не только при покупке продукции, но и при продаже своей. КС также указал, что федеральным властям необходимо изменить нормы Налогового кодекса. "Впредь до этого указанная норма не подлежит применению в истолковании, исключающем предоставление вычета по НДС налогоплательщикам, которым предъявлена сумма НДС в цене продукции, произведенной организацией - банкротом в процессе ее текущей хозяйственной деятельности", - отмечается в материалах КС РФ.

Кроме того, КС также постановил, что налоговые органы не имеют права доначислять НДС покупателю продукции у фирм-банкротов, если в процессе дела о банкротстве не было принято мер о прекращении текущей хозяйственной деятельности.