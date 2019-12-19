"Ъ": "Новатэк" хочет строить газовозы за границей

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Леонид Михельсон (основной владелец "Новатэка") обратился с письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить построить дополнительные 10 газовозов Arc7 со сдачей в 2023-2024 годах на зарубежных верфях, сообщает "Коммерсантъ".

Эти суда будут построены дополнительно к тем 15 газовозам, что строит дальневосточная "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка) для проекта "Арктик СПГ-2", уточняется в сообщении.

Расширение флота, как поясняет Михельсон, необходимо для реализации планов по увеличению производства СПГ до 70 млн тонн в год к 2023 году, пишет "Ъ". Так компания уже запустила "Ямал СПГ" с производительностью 17,5 млн тонн в год, которая с запуском четвертой очереди проекта в 2020 году увеличится еще на один млн тонн, в 2023 году будет запущен "Арктик СПГ-2" с мощностью в 20 млн тонн, а также к 2023 году может быть введен "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год. Таким образом, судов, даже построенных "Звездой", может не хватить для вывоза всего дополнительного СПГ.

Строительство дополнительного флота в установленные сроки возможно осуществить лишь на зарубежных верфях, с учетом того, что заказ необходимо разместить "в ближайшее время".

При этом "Новатэк" готов гарантировать долгосрочную загрузку "Звезды" до 2023 года, поскольку планирует заказать еще 20 газовозов.

Однозначного согласия президент пока не дал, соответственно, и окончательное решение, насколько известно "Ъ", еще не принято. Однако по мнению экспертов, предложение "Новатэка" построить дополнительные суда за рубежом корректно по отношению к "Звезде" и не ущемит ее интересы, поскольку основано на реальной оценке возможностей верфи, пишет издание.

Зарубежная верфь, которая могла бы выполнить заказ на дополнительные 10 судов, НОВАТЭК пока не выбрал. Однако претендентов, способных построить такие суда, всего четыре - китайская Hudong, а также корейские DSME, Samsung и Hyundai. Стоимость судов может составлять около $3 млрд.