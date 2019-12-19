Суд отказал в возврате отозванной ЦБ лицензии у Международного банка Петербурга

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП) проиграл в Арбитражном суде Москвы иск к Банку России, в котором он требовал отменить приказ регулятора об отзыве лицензии. Об этом говорится в решении столичного суда.

В конце октября 2018 года Банк России отозвал у МБСП лицензию на осуществление деятельности и ввел временную администрацию. МБСП подал в суд иск к ЦБ, в обосновании которого указал, что таким образом регулятор фактически заблокировал работу кредитного учреждения, а выявленные в ходе проверок нарушения в МБСП "несоразмерны принятой мере".

В ходе разбирательства в арбитраже Москвы было установлено, что МБСП неоднократно нарушал законы о банковской деятельности, например, не включал в отчетность сведения о наличии долговых обязательств перед банком у иностранных фирм, а также завышал оценки финансового положения фирм-заемщиков, имея при этом сведения о том, что они в перспективе могут стать банкротами. Также МБСП, по мнению регулятора, не создал необходимых резервов. "Общая сумма недосозданных банком резервов на возможные потери составляла 8,9 млрд рублей", - отмечается в решении.

После того, как ЦБ отозвал лицензию у Международного банка Петербурга, он также подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о признании его банкротом. Добиться этого регулятору удалось в конце сентября 2019 года, в отношении банка была введена процедура конкурсного производства. Согласно решению петербургского арбитража, обязательства банка на 13 млрд рублей превысили его активы. Также в суде временная администрация пыталась оспорить некоторые сделки банка и решения о выплате премий его топ-менеджерам, однако суд отказался признать премии незаконными.

Согласно данным Банка России, по величине активов на момент отзыва лицензии МБСП занимал 116-е место в банковской системе РФ.