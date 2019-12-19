{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россия и Украина начали двусторонние газовые консультации в Берлине

Ранее делегация "Газпрома" провела переговоры с немецкой стороной
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина начали в Берлине раунд двусторонних консультаций, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"В Министерстве экономики ФРГ началась встреча Россия - Украина", - сказал он.

С украинской стороны в переговорах участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Ранее в Берлине состоялась встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера, министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее. Также к встрече присоединился министр энергетики РФ Александр Новак. По информации корреспондента ТАСС, к переговорам также присоединился глава австрийской OMV (один из партнеров "Газпрома" по проекту строительства "Северного потока - 2") Райнер Зеле.

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

Действующий контакт "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года.

Предыдущие трехсторонние консультации состоялись 28 октября, однако с того времени не удалось сблизить позиции сторон по основным вопросам. Москва настаивает на "обнулении" всех судебных разбирательств, Киев требует выплаты компенсаций по решению Стокгольмского суда в любом виде, в том числе и газом. Кроме того, остаются не согласованными объемы и тариф прокачки российского газа по территории Украины с 2020 года.

Теги
УкраинаГерманияРоссия
Реклама на ТАСС
Закон о надежном Рунете
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря
В Минкомсвязи пообещали, что на рядовых пользователях проводимые учения не скажутся
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС