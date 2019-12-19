Россия и Украина начали двусторонние газовые консультации в Берлине

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Россия и Украина начали в Берлине раунд двусторонних консультаций, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"В Министерстве экономики ФРГ началась встреча Россия - Украина", - сказал он.

С украинской стороны в переговорах участвуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Ранее в Берлине состоялась встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера, министра экономики ФРГ Петера Альтмайера и уполномоченного федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее. Также к встрече присоединился министр энергетики РФ Александр Новак. По информации корреспондента ТАСС, к переговорам также присоединился глава австрийской OMV (один из партнеров "Газпрома" по проекту строительства "Северного потока - 2") Райнер Зеле.

В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией.

Действующий контакт "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года.

Предыдущие трехсторонние консультации состоялись 28 октября, однако с того времени не удалось сблизить позиции сторон по основным вопросам. Москва настаивает на "обнулении" всех судебных разбирательств, Киев требует выплаты компенсаций по решению Стокгольмского суда в любом виде, в том числе и газом. Кроме того, остаются не согласованными объемы и тариф прокачки российского газа по территории Украины с 2020 года.