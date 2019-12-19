Модернизация аэропорта Читы позволит снизить стоимость перелетов

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Намеченная модернизация аэропорта Кадала в Чите позволит снизить стоимость перелетов и расширить маршрутную сеть, сообщил в четверг журналистам губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Также власти работают над привлечением пока отсутствующих в регионе авиакомпаний, которые бы работали по программе "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток.

"Плоский" тариф подразумевает фиксированную стоимость авиабилета, которая не меняется в зависимости от близости к дате вылета на момент покупки билета, уровня спроса и других факторов. Президент РФ Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции заявил, что программа "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток, реализуемая группой "Аэрофлот", отменена не будет, а саму практику также могут расширить на другие регионы, которые сейчас в программу не входят.

"Минтранс РФ готов расширить перечень субсидируемых маршрутов [связывающих Читу с другими городами], но нам надо как можно быстрее модернизировать аэропорт Кадала. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации, Росавиация провела соответствующий конкурс, заключила договор, проектирует модернизацию нашего главного краевого аэропорта. Это приведет к тому что, у нас появятся более экономичные типы судов, будет снижаться тариф. Благодаря этому, думаю, больше перевозчиков выйдет для полетов из нашего аэропорта в другие города", - сказал Осипов, не уточнив сроки начала модернизации.

Губернатор пояснил, что сейчас аэропорт Читы не способен принимать некоторые типы современных самолетов, что ограничивает возможности для расширения маршрутной сети и снижения цен. "Авиационные перевозки, особенно магистральные, для нас являются критически важными, поскольку на поезде или автомобиле долго добираться до многих территорий Сибири и Дальнего Востока, а до некоторых - невозможно", - отметил глава региона.

Осипов добавил, что сейчас субсидируемыми билетами могут воспользоваться только некоторые категории льготников, большинство же граждан летают по коммерческим тарифам. Он также отметил, что в Забайкалье нет авиакомпаний, которые бы работали по программе "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток, и власти региона работают над привлечением авиакомпаний к работе по этим тарифам.

Международный аэропорт Кадала - федерального значения. Он расположен в 14 километрах от Читы и состоит из двух терминалов - для внутренних и международных линий. С 2007 года входит в состав холдинга "Новапорт". Ежегодно услугами аэропорта пользуются более 350 тыс. жителей и гостей региона.