{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Модернизация аэропорта Читы позволит снизить стоимость перелетов

Губернатор края отметил, что власти работают над привлечением пока отсутствующих в регионе авиакомпаний, которые бы работали по программе "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Намеченная модернизация аэропорта Кадала в Чите позволит снизить стоимость перелетов и расширить маршрутную сеть, сообщил в четверг журналистам губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Также власти работают над привлечением пока отсутствующих в регионе авиакомпаний, которые бы работали по программе "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток.

"Плоский" тариф подразумевает фиксированную стоимость авиабилета, которая не меняется в зависимости от близости к дате вылета на момент покупки билета, уровня спроса и других факторов. Президент РФ Владимир Путин в четверг на большой пресс-конференции заявил, что программа "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток, реализуемая группой "Аэрофлот", отменена не будет, а саму практику также могут расширить на другие регионы, которые сейчас в программу не входят.

"Минтранс РФ готов расширить перечень субсидируемых маршрутов [связывающих Читу с другими городами], но нам надо как можно быстрее модернизировать аэропорт Кадала. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации, Росавиация провела соответствующий конкурс, заключила договор, проектирует модернизацию нашего главного краевого аэропорта. Это приведет к тому что, у нас появятся более экономичные типы судов, будет снижаться тариф. Благодаря этому, думаю, больше перевозчиков выйдет для полетов из нашего аэропорта в другие города", - сказал Осипов, не уточнив сроки начала модернизации.

Губернатор пояснил, что сейчас аэропорт Читы не способен принимать некоторые типы современных самолетов, что ограничивает возможности для расширения маршрутной сети и снижения цен. "Авиационные перевозки, особенно магистральные, для нас являются критически важными, поскольку на поезде или автомобиле долго добираться до многих территорий Сибири и Дальнего Востока, а до некоторых - невозможно", - отметил глава региона.

Осипов добавил, что сейчас субсидируемыми билетами могут воспользоваться только некоторые категории льготников, большинство же граждан летают по коммерческим тарифам. Он также отметил, что в Забайкалье нет авиакомпаний, которые бы работали по программе "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток, и власти региона работают над привлечением авиакомпаний к работе по этим тарифам.

Международный аэропорт Кадала - федерального значения. Он расположен в 14 километрах от Читы и состоит из двух терминалов - для внутренних и международных линий. С 2007 года входит в состав холдинга "Новапорт". Ежегодно услугами аэропорта пользуются более 350 тыс. жителей и гостей региона.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске
Президент подчеркнул, что Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС